Поєднання самотності та соціальної ізоляції пов’язане зі скороченням очікуваної кількості років життя без депресії та тривоги, свідчить спостережне дослідження науковців Університету Тулейна. Як повідомляє ScienceDaily, чоловіки, які відчували і самотність, і соціальну ізоляцію, мали в середньому на 5,8 року менше життя без цих психічних розладів порівняно з людьми без обох чинників.

Дані понад 277 тисяч учасників

Дослідники проаналізували дані 277 489 людей віком від 40 до 69 років. На початку спостереження в учасників не було семи основних хронічних станів: діабету, серцевих і легеневих захворювань, деменції, раку, депресії або тривоги.

За точку відліку науковці взяли вік 50 років і розрахували, як самотність та ізоляція пов’язані з очікуваною тривалістю життя без перелічених хвороб. У жінок поєднання цих двох чинників було пов’язане зі зменшенням періоду життя без психічних розладів приблизно на 3,7 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив на фізичне здоров’я був меншим

Зв’язок простежувався і щодо фізичних захворювань, хоча він був менш вираженим. Жінки, які одночасно переживали самотність та соціальну ізоляцію, мали на 2,4 року менше життя без фізичних хвороб. Для чоловіків цей показник становив 1,7 року.

Автори розрізняли два поняття: соціальна ізоляція означає об’єктивну нестачу соціальних зв’язків, тоді як самотність описує суб’єктивну незадоволеність якістю стосунків незалежно від кількості контактів.

Здоровіші звички — краще харчування, фізична активність, достатній сон і відмова від куріння — помітно зменшували втрату років без хвороб, пов’язану із соціальною ізоляцією. Водночас такий спосіб життя не знижував істотно додаткові ризики, пов’язані саме з відчуттям самотності. Дослідники планують вивчати інші групи населення та провести клінічні випробування, щоб перевірити причинний характер виявлених зв’язків.

Читай нас у