Саудівська Аравія провела першу роботизовану операцію на хребті — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії спеціалізована медична команда Служби медичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ виконала першу в країні малоінвазивну операцію на поперековому відділі хребта з використанням роботизованої системи. Втручання провели в Центрі медичної досконалості та інновацій принца Наїфа. Про це з посиланням на Саудівське пресове агентство повідомляє Asharq Al-Awsat.

Операція із застосуванням роботизованої навігації

Пацієнтові з тяжкою дегенерацією поперекових хребців провели операцію за допомогою роботизованої хірургічної системи ExcelsiusGPS. Вона поєднує технології хірургічної навігації та роботизовану руку, що дає хірургам змогу планувати втручання та точніше спрямовувати інструменти під час операції.

За даними видання, застосована технологія дала пацієнтові змогу відновити рухливість і почати ходити протягом першої години після операції. Також вона мала мінімізувати ушкодження тканин навколо зони втручання.

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Робота центру принца Наїфа

Центр медичної досконалості та інновацій принца Наїфа працює в межах програми Служби медичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ, яка відповідає за роботу медичних міст. Проведена операція стала одним із перших результатів діяльності центру.

Установа планує розвивати послуги зі спінальної хірургії, поєднуючи сучасні медичні технології, досвід саудівських фахівців і міжнародну практику. Серед заявлених завдань центру — вдосконалення хірургічних підходів, обмін знаннями та підвищення якості спеціалізованої медичної допомоги.

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