Сейм Польщі встановив ліміти робочого часу та оплати медиків — Interia

Сейм Польщі ухвалив закон, що запроваджує обмеження робочого часу та винагороди для медичних працівників. Сукупний обсяг роботи медиків не зможе перевищувати еквівалент двох повних ставок, повідомляє Interia.

Обмеження на роботу в кількох закладах

Нові правила стосуватимуться лікарів, медсестер, акушерок, фізіотерапевтів і парамедиків. Їх мають працевлаштовувати щонайменше на половину ставки. Для початку роботи в іншого надавача медичних послуг працівникові буде потрібна згода нинішнього роботодавця.

Обмеження мають поширюватися на загальний час роботи медиків, а не лише на зайнятість в одному закладі охорони здоров’я.

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Максимальна погодинна і місячна оплата

Закон також передбачає максимальну погодинну ставку для медиків на рівні однієї двадцятої мінімальної зарплати брутто. Наразі це приблизно 240 польських злотих.

За умови роботи на двох ставках місячна винагорода не повинна перевищувати 16 мінімальних зарплат брутто — близько 76 900 злотих. За інформацією Interia, ухвалення документа стало, зокрема, наслідком скандалу в Південному шпиталі.

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