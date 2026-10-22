Семаглутид і тедуглутид послабили ушкодження кишківника у мишей — News-Medical

Семаглутид і тедуглутид зменшили гостре імунно-опосередковане ушкодження кишківника в експериментах на мишах. Дослідники вивчали реакцію тварин на активацію Т-клітин антитілами до CD3ε та з’ясували, що сигнальні шляхи рецепторів GLP-1 і GLP-2 допомагають захищати слизову оболонку кишківника. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Cell Reports Medicine, повідомляє News-Medical.

Різні ролі гормональних рецепторів

У мишей без рецепторів GLP-1 або GLP-2 ушкодження кишківника після активації Т-клітин було сильнішим, однак прояви відрізнялися. Дефіцит GLP-1R був пов’язаний з інтенсивнішим запаленням і вираженішими гістологічними змінами. Втрата GLP-2R супроводжувалася зменшенням висоти кишкових ворсинок, нижчою проліферацією клітин крипт і втратою клітин Панета, що беруть участь у захисті кишківника.

Миші з вибірково вимкненою в кишківнику експресією проглюкагону — попередника GLP-1 та GLP-2 — також були більш уразливими до ушкоджень. У них зафіксували підвищену проникність кишківника, значнішу втрату крипт, меншу масу тонкої кишки та повільніше відновлення маси тіла після імунного впливу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дія двох препаратів

У мишей із вибірково видаленою експресією проглюкагону в кишківнику після введення анти-CD3ε-антитіл семаглутид, агоніст рецептора GLP-1, знижував концентрації запальних цитокінів у крові та посилював експресію генів, пов’язаних із клітинами Панета й активністю кишкового епітелію. Тедуглутид, який активує рецептор GLP-2, частково відновлював співвідношення маси тонкої кишки до її довжини, зменшував рівні кишкових цитокінів, інфільтрацію нейтрофілів і пошкодження тканин.

Комбінація препаратів також знижувала системні маркери запалення, відновлювала щільність крипт у клубовій кишці та послаблювала гістологічні ознаки ушкодження. Водночас дослідники не встановили, чи дає поєднання семаглутиду й тедуглутиду перевагу над застосуванням кожного з препаратів окремо.

Експерименти були нетривалими та проводилися на молодих самцях мишей із моделлю гострого кишкового ушкодження. Тому отримані результати не означають, що такий ефект відтворюватиметься у людей із захворюваннями кишківника.

Читай нас у