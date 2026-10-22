Серцеві події становили 43% смертей пожежників США на службі — News-Medical

У США серцеві події становили 43% із 3401 смертей пожежників під час виконання службових обов’язків, зафіксованих у 1990–2025 роках. Таких висновків дійшли дослідники Cedars-Sinai Health Sciences University, які проаналізували записи Пожежної адміністрації США, повідомляє News-Medical.

Частка смертей зростала

Окремо науковці проаналізували дані за 1990–2019 роки — до пандемії COVID-19. За цей період загальна кількість смертей пожежників на службі зменшувалася, однак імовірність того, що смерть була пов’язана із серцем, зростала на 2,2% щороку.

Водночас серед населення США загалом частка серцевих смертей серед усіх смертей щороку знижувалася на 1,3%. Автори дослідження зазначили, що профілактика смертей від серцевих причин під час служби пожежників не встигала за прогресом в інших напрямах безпеки їхньої роботи.

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Обмеження щорічних обстежень

Дослідники виявили, що чимало смертей на службі були пов’язані із захворюванням коронарних артерій — звуженням судин, які постачають кров до серця. Ще більшу кількість випадків пов’язали зі збільшенням маси серцевого м’яза.

За словами авторів, стандартні навантажувальні тести, які входять до щорічних медоглядів пожежників, можуть не виявляти частину станів, що створюють ризик раптової серцевої смерті. Збільшення серцевого м’яза не завжди можна виявити таким тестуванням: тренування пожежників можуть сприяти фізіологічним змінам серця, які водночас здатні маскувати небезпечні патологічні зміни.

Дослідження опублікували в журналі JACC: Advances. Його автори припустили, що національні рекомендації щодо здоров’я пожежників можуть потребувати оновлення з урахуванням скринінгу на надмірну масу серцевого м’яза.

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