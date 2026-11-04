Серцево-судинні хвороби пов’язали зі швидшим когнітивним спадом — News-Medical

Дослідження за участю 5 423 людей віком від 50 років в Англії виявило зв’язок між серцево-судинними захворюваннями та швидшим зниженням пам’яті, орієнтації й інших когнітивних функцій. Водночас вираженість цього зв’язку відрізнялася залежно від тривалого рівня депресивних симптомів учасників, повідомляє News-Medical.

Спостереження тривало 14 років

Науковці використали дані Англійського лонгітюдного дослідження старіння, зібрані у 2004–2019 роках. На початку спостереження серцево-судинні захворювання, зокрема стенокардію, інфаркт, серцеву недостатність або інсульт, мали 1 080 учасників, або 19,9% вибірки.

Учасники із такими хворобами гірше виконували початкові тести на пам’ять, орієнтацію в часі та семантичну вербальну продуктивність — зокрема мали назвати якомога більше тварин за хвилину. Після врахування інших чинників наявність серцево-судинного захворювання на старті дослідження пов’язували з додатковим щорічним зниженням загального когнітивного показника на 0,045 стандартного відхилення порівняно з людьми без таких захворювань.

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Роль депресивних симптомів

Дослідники виокремили три групи: зі стабільно низьким, помірним і високим рівнем депресивних симптомів. До першої належали 76,8% учасників, до другої — 18,1%, до третьої — 5,1%. Поширеність серцево-судинних захворювань зростала від 17,5% у групі з низьким рівнем симптомів до 33,7% у групі з високим.

Люди зі стабільно помірними або високими депресивними симптомами загалом мали нижчі когнітивні показники на початку та швидше їх втрачали протягом спостереження. Водночас додаткове погіршення загального когнітивного показника, пов’язане із серцево-судинними хворобами, було найвиразнішим серед учасників зі стабільно низьким рівнем симптомів — 0,051 стандартного відхилення на рік.

Автори наголошують, що слабший додатковий зв’язок серцево-судинних захворювань зі спадом функцій у групах із вищими депресивними симптомами не означає кращих результатів для цих людей. Дослідження має спостережний характер і не встановлює причинно-наслідкового зв’язку.

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