Щоденний арахіс за 16 тижнів вплинув на реакцію мозку на інсулін — News-Medical

Щоденне споживання 60 г несолоного арахісу зі шкіркою протягом 16 тижнів пов’язали зі зміною реакції на інсулін у ділянках мозку, що беруть участь у процесах пам’яті. Про це йдеться у рандомізованому контрольованому дослідженні, про яке повідомляє News-Medical.

У випробуванні взяли участь люди віком від 60 до 75 років. Із 36 рандомізованих учасників дослідження завершила 31 людина — 15 жінок і 16 чоловіків. Їхній середній вік становив 67 років, а середній індекс маси тіла — 26,7 кг/м².

Як проводили дослідження

Дослідження мало перехресний дизайн: кожен учасник пройшов 16-тижневий період щоденного вживання арахісу та 16-тижневий контрольний період без арахісу. Між ними була восьмитижнева перерва. Під час контрольного періоду учасники також не їли інших горіхів.

Наприкінці кожного етапу дослідники оцінювали кровотік у мозку за допомогою МРТ до та через 30 хвилин після введення інсуліну назальним спреєм. Зміни мозкового кровотоку після інсуліну використали як непрямий показник регіональної реакції мозку на цей гормон.

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Зміни були локальними

Після періоду з арахісом учені зафіксували нижчу відповідь кровотоку на інсулін у кластері правої півкулі, який охоплював язикову звивину, гіпокамп і парагіпокампальну звивину. Автори інтерпретували це як потенційно сприятливу зміну регіональної реакції мозку на інсулін, однак наголосили, що фізіологічне значення такого показника ще потребує уточнення.

На рівні всього мозку, сірої речовини, кори та підкіркових структур статистично значущих відмінностей між двома періодами не виявили. Також дослідники не встановили статистично значущого зв’язку між зміною реакції мозку на інсулін та раніше зафіксованим покращенням вербальної пам’яті на впізнавання в учасників.

Вживання арахісу збільшило загальну калорійність раціону та частку ненасичених жирів і клітковини, водночас зменшилося споживання вуглеводів, насичених жирів і холестерину. Рівні глюкози, інсуліну, HOMA-IR, загального холестерину, LDL, HDL та маркера запалення hsCRP суттєво не змінилися. Рівень тригліцеридів був нижчим на восьмому тижні, але цей ефект не зберігся до 16-го тижня.

Автори зазначили, що дослідження не мало контрольного продукту з однаковою калорійністю та складом макронутрієнтів. Тому зафіксовані зміни можуть бути пов’язані як із самим арахісом, так і зі зміною складу та енергетичної цінності раціону.

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