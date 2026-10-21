Щоденний вейпінг у США зріс на 230% — News-Medical

У США частка людей, які щодня користуються електронними сигаретами, зросла на 230% між 2013–2014 та 2022–2023 роками. Про це йдеться в аналізі даних опитування Population Assessment of Tobacco and Health (PATH), опублікованому в журналі Tobacco Control, повідомляє News-Medical.

Зростання частоти вейпінгу

Дослідники проаналізували кількість днів використання електронних сигарет на рівні населення за десять років — від першої хвилі PATH у 2013–2014 роках до сьомої хвилі у 2022–2023 роках. За цей період загальна кількість днів вейпінгу зросла на 183%, а показник використання електронних сигарет протягом попередніх 30 днів — на 45%.

Найпомітніше зростання поширеності та частоти вейпінгу, за словами авторів, відбулося після 2016–2018 років. Цей період збігся зі зростанням популярності JUUL і переходом до рідин із нікотиновими солями. Дослідники зазначили, що такі солі змінюють хімічні властивості аерозолю та полегшують вдихання і надходження нікотину.

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Дані щодо молоді

Серед людей віком до 21 року, які повідомили про вейпінг протягом останніх 30 днів, кількість днів використання електронних сигарет за час дослідження збільшилася на 337%. Для групи віком 12–17 років цей показник зріс на 278%.

У 2022–2023 роках на осіб, молодших за мінімальний законний вік продажу таких виробів у США — 21 рік, — припадало 16% усіх днів вейпінгу. Зростання кількості днів вейпінгу зафіксували в усіх вікових групах, але особливо помітним воно було серед молоді та молодих дорослих.

Автори наголосили, що дослідження має спостережний характер, тому не встановлює причинно-наслідкових зв’язків. Вони також застерегли, що дані опитувань можуть бути неточними через похибки відповідей респондентів. На їхню думку, показник кількості днів вейпінгу допомагає одночасно оцінювати кількість користувачів і частоту використання електронних сигарет.

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