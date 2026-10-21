Міжнародне дослідження даних 57 793 людей із 24 країн показало зв’язок між різноманітною соціальною активністю та вищими показниками пам’яті й виконавчих функцій у старшому віці. Як повідомляє News-Medical, найвищі показники протягом спостереження виявили серед учасників, які регулярно долучалися щонайменше до трьох видів такої діяльності.

Дані п’яти тривалих досліджень

Науковці об’єднали результати п’яти національно репрезентативних досліджень зі США, Англії, Китаю, Мексики та країн Європи. До аналізу увійшли дані американського Health and Retirement Study, English Longitudinal Study of Ageing, China Health and Retirement Longitudinal Study, Mexican Health and Ageing Study та Survey of Health, Aging, and Retirement in Europe.

Середній вік учасників у різних вибірках становив від 57 до 73 років, а середня тривалість спостереження — шість років. У кожній хвилі досліджень люди повідомляли про види та кількість соціальних занять, а їхні когнітивні здібності оцінювали тестами на пам’ять і виконавчі функції. Вищий стандартизований бал означав кращі когнітивні показники.

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Які заняття пов’язали з показниками

Учасники, які були соціально активними, мали статистично вищі когнітивні бали, причому вони зростали разом із кількістю видів діяльності. Волонтерство та членство у спортивних клубах у всіх п’яти групах пов’язувалися з нижчим ризиком когнітивного зниження. Відвідування навчальних курсів і догляд за дітьми також асоціювалися з вищими показниками рік за роком.

Водночас регулярна участь у політичних, громадських, церковних і релігійних групах не демонструвала послідовного зв’язку з поліпшенням когнітивних показників. Позитивні асоціації були сильнішими серед жінок, людей віком від 60 років, учасників із вищим рівнем освіти, тих, хто не мав депресії, жив на самоті, мав нормальну вагу або проживав у сільській місцевості.

Обмеження дослідження

Автори наголошують, що робота має спостережний характер і не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок. Серед обмежень вони назвали відмінності між п’ятьма опитуваннями, лише часткове врахування чинників, які можуть впливати на результат, а також фокус на кількості активностей без оцінки їхньої якості, мотивації та особистого досвіду учасників.

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