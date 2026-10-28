ШІ-боти подали 76% відповідей про заборону вейпів у Британії — The Guardian

У Великій Британії боти, створені із застосуванням штучного інтелекту, надіслали більшість відповідей на урядову консультацію 2023 року щодо законопроєкту про тютюн і вейпи. Як повідомляє The Guardian, автоматизованими були 90 835 із 118 756 відповідей, або 76% від загальної кількості.

Відповіді проти заборони

Міністерство охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії застосувало методи виявлення ботів і встановило, що майже всі автоматизовані звернення стосувалися одного питання консультації про «покоління без тютюну». У них виступали проти плану консервативного уряду Ріші Сунака заборонити продаж і постачання одноразових вейпів.

У відомстві заявили, що такі повідомлення часто багаторазово дублювалися та надсилалися з високою частотою з невеликої кількості IP-адрес. Усі 90 835 автоматизованих відповідей виключили з процесу ухвалення рішення.

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Дослідники попередили про ризик втручання

Відомості про спробу вплинути на консультацію оприлюднили в дослідженні журналу Tobacco Control доктор Насон Маані з Единбурзького університету та професорка Анна Гілмор з Університету Бата. Науковці назвали це, ймовірно, першим задокументованим випадком масштабного автоматизованого втручання у формальну консультацію з питань державної політики у сфері громадського здоров’я у Великій Британії.

Маані зазначив, що майбутні подібні кампанії можуть бути складніше виявити, а кілька впливових інтересів здатні створювати враження масового руху. Лейбористський уряд Кіра Стармера успадкував законопроєкт у 2024 році, після чого він став законом, зокрема із забороною для бізнесу продавати або постачати одноразові вейпи.

У британському міністерстві заявили, що наявні механізми контролю спрацювали ефективно, а фальшиві відповіді вилучили. Відомство також повідомило, що надалі стежитиме за можливими спробами такого втручання в консультаційні процеси.

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