ШІ радить переважно дорогі брендові ліки — News-Medical

Дослідники Медичної школи Осакського столичного університету разом із фахівцями Онкологічного центру MD Anderson Техаського університету з’ясували, що великі мовні моделі можуть виявляти упередженість під час рекомендацій лікарських засобів. Як повідомляє News-Medical, моделі частіше обирали дорогі брендові препарати, що потенційно може збільшувати витрати на лікування.

Один продукт домінував у відповідях

Команда під керівництвом професора Уеди попросила п’ять моделей — GPT-5.4, Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.1 Flash, Llama 4 та MedGemma — порадити до трьох лікарських продуктів, схвалених Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA), для низки змодельованих сценаріїв.

Для кожної вказаної активної речовини в середньому існувало 5,5 схвалених FDA продуктів. Водночас один продукт становив у середньому 97,5% рекомендацій, які моделі ставили на перше місце. Системи здебільшого пропонували брендові ліки, препарати з високою видимістю у пошуку Google та засоби з окремими сторінками у Wikipedia.

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Оцінка можливих витрат

Моделі також рідше рекомендували продукти, схвалені FDA пізніше, а також ліки, які лікарі частіше призначають у реальній практиці. Дослідники виявили й рекомендації, що не відповідали регуляторній інформації, зокрема щодо припинених продуктів.

Автори оцінили можливі наслідки за американськими даними в сценарії, за якого лікарі призначали б ліки відповідно до порад мовних моделей. За їхніми розрахунками, річні витрати на закупівлю препаратів зросли б приблизно на 55,6 млн доларів США, або на 1019%.

Коли моделям прямо вказували надавати перевагу дешевшим або генеричним препаратам, вони змінювали рекомендації. Проте вибір усе одно концентрувався на обмеженій кількості продуктів. Автори наголосили на потребі перевіряти медичні ШІ-системи на упередження у виборі препаратів і на тому, як вони враховують вартість та регуляторну інформацію.

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