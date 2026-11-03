ШІ точніше за лікарів прогнозував ризик смерті за МРТ серця — News-Medical

Дослідники з Великої Британії встановили, що вимірювання функції серця за допомогою штучного інтелекту на МРТ дещо точніше визначали пацієнтів із підвищеним ризиком смерті, ніж оцінки досвідчених клініцистів. Результати ретроспективного багатоцентрового дослідження, опублікованого в The Lancet Digital Health, наводить News-Medical.

Роботу очолили фахівці City St George’s, University of London та Університетського коледжу Лондона.

Дані понад 27 тисяч пацієнтів

У дослідженні проаналізували МРТ серця 27 382 пацієнтів у Великій Британії та США, яких обстежували через відомі або підозрювані захворювання серця. За учасниками спостерігали в середньому понад п’ять років; за цей час зареєстрували 3458 смертей.

Науковці порівняли показник фракції викиду, розрахований інструментом ШІ, з результатами оцінювання МРТ фахівцями. Фракція викиду показує, наскільки ефективно серце перекачує кров, і використовується для вибору лікування при серцевих захворюваннях, оцінювання хірургічного ризику та контролю роботи серця під час хіміотерапії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За висновками авторів, показники, отримані ШІ, трохи, але статистично значуще краще виявляли пацієнтів із підвищеним ризиком смерті. Результат зберігався після врахування віку та статі учасників.

Швидкість аналізу та контроль клініцистів

Алгоритм аналізував МРТ приблизно за дві-три секунди на одного пацієнта. У попередній роботі цієї дослідницької групи оцінювання знімків експертом займало близько 13 хвилин.

Водночас дослідники наголосили, що людський контроль залишається необхідним. За їхніми даними, помилки ШІ траплялися приблизно у 1% випадків на рівні пацієнтів і стосувалися 0,08% зображень. Клініцисти мають перевіряти результати та інтерпретувати скани з урахуванням повного медичного контексту.

Автори вважають, що ШІ може стати інструментом первинного аналізу МРТ серця з подальшою експертною перевіркою за потреби. Надалі команда планує поєднувати дані ШІ зі сканів серця з іншими обстеженнями, зокрема електрокардіограмами, щоб раніше виявляти проблеми у серцевому м’язі.

Читай нас у