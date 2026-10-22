ШІ у VR визначав когнітивне навантаження з точністю до 88% — News-Medical

Дослідники Університету Східної Англії встановили, що моделі штучного інтелекту можуть визначати рівень когнітивного навантаження під час завдань у віртуальній реальності за змінами розміру зіниць і частоти моргання. Як повідомляє News-Medical, у здорових добровольців ШІ розрізняв низький і високий рівні розумового навантаження з точністю до 88%.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 84 добровольці, зокрема 42 людини з хронічним болем у опорно-руховому апараті, зокрема артритом і фіброміалгією. Учасники виконували дедалі складніші завдання на пам’ять у гарнітурі віртуальної реальності, обладнаній системою відстеження погляду.

Коли завдання ставали складнішими, зіниці учасників розширювалися, а вони частіше моргали. Автори використали моделі ШІ, які аналізували ці сигнали в часі. Учасники також повідомляли про дуже низький рівень дискомфорту та симптомів заколисування під час VR-сеансів.

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Перспектива персоналізованої терапії

Науковці вважають, що в майбутньому VR-гарнітури зможуть відстежувати когнітивне навантаження та автоматично змінювати терапевтичний сценарій для конкретного користувача. Це потенційно дозволить підтримувати баланс між складністю завдань і комфортом людини під час немедикаментозної терапії хронічного болю.

Водночас алгоритми працювали помітно гірше серед людей із хронічним болем. Дослідники припускають, що майбутні системи потребуватимуть індивідуального налаштування під реакції очей кожної людини. Вони також наголосили на необхідності більших досліджень, щоб перевірити, чи поліпшить адаптивна VR-терапія реальні результати для пацієнтів. Роботу опублікували в журналі Scientific Reports.

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