Шведське дослідження виявило спад фізичних можливостей із середини 30-х — ScienceDaily

Дослідники Каролінського інституту у Швеції впродовж 47 років спостерігали за фізичними можливостями 427 чоловіків і жінок та з’ясували, що середні показники починали знижуватися приблизно із середини 30-х років. Як повідомляє ScienceDaily, дослідження охопило людей 1958 року народження: їх обстежували від 16 до 63 років.

Пік витривалості припадав на 26–36 років

Проєкт Swedish Physical Activity and Fitness Study відрізнявся від багатьох попередніх робіт тим, що науковці не порівнювали окремі вікові групи в один момент, а неодноразово оцінювали тих самих учасників упродовж десятиліть.

Фахівці вимірювали аеробну фізичну форму, м’язову витривалість і м’язову потужність — здатність швидко розвивати зусилля, потрібну, зокрема, для стрибків та підйому сходами. Аеробна форма й м’язова витривалість загалом досягали найвищих значень у віці від 26 до 36 років. Вибухова м’язова потужність у частини учасників досягала піку ще раніше.

Спочатку спад показників був помірним, але з віком прискорювався. До 63 років середні результати за різними вимірюваннями були нижчими на 30–48% порівняно з піковими значеннями. Така тенденція простежувалася і серед чоловіків, і серед жінок, хоча індивідуальний рівень фізичної форми відрізнявся.

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Фізична активність допомагає зберігати форму

Регулярна фізична активність не повністю усувала вікове зниження фізичної працездатності, однак впливала на те, наскільки добре учасники зберігали свої можливості. Люди, які стали фізично активнішими вже в дорослому віці, поліпшили показники фізичної спроможності приблизно на 5–10%.

Ті, хто був активним у підлітковому віці, також мали кращі показники фізичної форми, витривалості й м’язової потужності впродовж дорослого життя. Авторка дослідження Марія Вестерстоль зазначила, що фізична активність може сповільнювати втрату працездатності, хоча й не здатна цілком її зупинити.

Науковці ще досліджують механізми цього процесу. Серед можливих чинників вони розглядають вікові зміни у м’язових клітинах, нервовій системі та здатності організму виробляти енергію. Наступний етап спостережень запланований на час, коли учасникам виповниться 68 років.

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