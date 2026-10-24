Siemens готова посилити підтримку медсистеми Пакистану — Dawn

У Берліні, Німеччина, виконавчий віцепрезидент Siemens Даніель Фріш зустрівся з президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі та заявив про готовність компанії посилити підтримку наявної медичної інфраструктури країни. Про це з посиланням на канцелярію президента Пакистану повідомляє Dawn.

Технологічні рішення для медицини

За даними президентської канцелярії, Фріш розповів про роботу Siemens у Пакистані та відзначив поліпшення медичних послуг, яке пов’язав із заходами департаменту охорони здоров’я провінції Сінд. Він висловив готовність розширювати наявну підтримку за допомогою інноваційних рішень і технологій.

Делегація Siemens також повідомила президентові, що представники компанії найближчим часом відвідають Пакистан для підписання меморандумів про взаєморозуміння з партнерами у сферах розвитку професійних спроможностей і технологій для медичної галузі. За словами делегації, технологічна співпраця компанії охоплює онкологічні захворювання, інсульти та інші хвороби.

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Позиція президента Пакистану

Зардарі закликав активніше впроваджувати науково обґрунтовані й технологічні рішення для поліпшення медичних послуг. Він заявив, що Ісламабад високо цінує промислову, технологічну та інфраструктурну підтримку Німеччини, зокрема з боку медичного підрозділу Siemens.

За інформацією його офісу, підрозділ Siemens у сфері охорони здоров’я працює в Пакистані десятиліттями та має понад 100 працівників у трьох великих містах країни. Президент також закликав компанію розширювати діяльність і диверсифікувати інвестиції в різних секторах Пакистану, пообіцявши інституційну підтримку через Спеціальну раду сприяння інвестиціям.

Зустріч відбулася під час триденного візиту Зардарі до Німеччини. Обидві країни готуються відзначити 75-річчя встановлення дипломатичних відносин.

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