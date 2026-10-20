Дослідження за участю вагітних у Японії показало зв’язок між синдромом неспокійних ніг і підвищеним ризиком перинатальної депресії. Жінки з цим синдромом приблизно втричі частіше мали перинатальну депресію — великі депресивні епізоди під час вагітності або впродовж місяців після пологів, повідомляє News-Medical.

Дані дослідження

Науковці проаналізували дані 2435 вагітних жінок у Японії, середній вік яких становив 30,5 року. Учасниці заповнювали скринінгові анкети щодо синдрому неспокійних ніг у другому та третьому триместрах вагітності. Синдром виявили у 40 жінок у другому триместрі та у 60 — у третьому.

Дослідники також відстежували великі депресивні епізоди та депресивні симптоми до трьох місяців після пологів. За цей період перинатальна депресія розвинулася у 69 учасниць. Наявність синдрому неспокійних ніг також пов’язали з удвічі вищою ймовірністю розвитку депресивних симптомів.

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Зв’язок у третьому триместрі

Асоціація була найвиразнішою, коли синдром неспокійних ніг виявляли в третьому триместрі. Для синдрому, зафіксованого в другому триместрі, такого зв’язку не встановили. Результати залишалися значущими після врахування віку, освіти, наявності партнера, зайнятості, кількості дітей і того, чи була вагітність запланованою.

Синдром неспокійних ніг — це руховий розлад, пов’язаний зі сном. Він проявляється сильним бажанням рухати ногами, нерідко з неприємними відчуттями; симптоми посилюються у стані спокою, слабшають під час руху та переважно виникають увечері або вночі, ускладнюючи засинання.

Автори зазначили, що поширеність синдрому у вибірці була нижчою, ніж очікували, а кількість випадків депресії серед учасниць із синдромом — невеликою. Учасниці долучилися до дослідження добровільно, а всі дані були самооцінками. Науковці наголосили, що потрібні подальші дослідження, аби з’ясувати, чи здатне лікування синдрому неспокійних ніг зменшити ризик перинатальної депресії.

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