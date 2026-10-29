Сінгапур переглядає правила згоди батьків на психдопомогу — Channel NewsAsia

У Сінгапурі переглядають підходи до батьківської згоди на отримання психологічної та психіатричної допомоги неповнолітніми. Міністр охорони здоров’я Онг Є Кун 10 жовтня заявив, що така вимога може стати перешкодою для молодих людей, яким некомфортно говорити про свій стан із батьками. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

За словами міністра, Медична рада Сінгапуру переглядає етичні настанови, аби лікарі мали чіткіші правила щодо батьківської згоди. Їм можуть дозволити продовжувати лікування, якщо це відповідає найкращим інтересам пацієнта. Міністерство охорони здоров’я також готує рекомендації для різних надавачів послуг.

Різні правила доступу до допомоги

Умови звернення по ментальну підтримку для неповнолітніх у країні відрізняються залежно від установи. Дзвінки на національну лінію mindline 1771 можуть бути анонімними, а громадські організації зазвичай не вимагають батьківської згоди перед наданням первинної підтримки. Водночас школи частіше наполягають на залученні родини.

Дослідник психічного здоров’я та викладач Сінгапурського університету соціальних наук Джонатан Куек зазначив, що більшість фахівців усе ж просять згоду батьків для клієнтів віком до 18 років, оскільки в країні немає загального встановленого віку медичної згоди. За його словами, спеціалісти можуть враховувати небажання підлітка залучати батьків, ризик погіршення стану без допомоги, а також небезпеку самоушкодження чи насильства.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пропонують оцінювати ризики та зрілість підлітка

Деякі організації вже застосовують гнучкіший підхід. Благодійна організація Limitless вимагає батьківської згоди для дітей до 14 років. Для підлітків 14–17 років фахівці спершу намагаються отримати дозвіл, однак у випадках можливого насильства або підвищеного ризику шкоди можуть оцінити здатність молодої людини самостійно погодитися на допомогу за тестом компетентності Гілліка.

Представники організацій, що працюють із молоддю, наголошують: вимога отримувати згоду в усіх випадках здатна позбавити підтримки підлітків із небезпечним або конфліктним сімейним середовищем. Водночас інші фахівці вказують, що участь батьків важлива для сталого результату терапії, зокрема коли домашня обстановка впливає на психічний стан дитини.

Куек запропонував дозволити особам до 18 років без батьківської згоди користуватися послугами з нижчим рівнем ризику, зокрема базовим консультуванням і скринінгом психічного здоров’я. Для медикаментозного лікування та госпіталізації, на його думку, згода батьків має лишатися базовим правилом, за винятком невідкладних ситуацій.

Читай нас у