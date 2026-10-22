Сінгапур створить мережу HealthierMind SG для психічного здоров’я — Channel NewsAsia

У Сінгапурі громадські служби підтримки психічного здоров’я об’єднають у нову мережу HealthierMind SG. Вона має спростити людям доступ до допомоги, поліпшити координацію між надавачами послуг і забезпечити стабільніше фінансування громадських організацій, повідомляє Channel NewsAsia.

Міністр охорони здоров’я та міністр-координатор із соціальної політики Онг Є Кун 22 жовтня заявив, що чинні команди громадської підтримки працюватимуть у межах єдиної системи фінансування та показників ефективності. Нині організації мають дотримуватися вимог різних програм, що може ускладнювати їхню роботу.

Єдина система підтримки

До наявних програм належать команди громадського охоплення CREST для людей із ранніми симптомами психічних розладів і команди втручання COMIT для пацієнтів із помірними станами. Для молоді діють CREST-Youth та Youth Integrated Teams, а громадські послуги також надають державні медичні установи, зокрема Інститут психічного здоров’я.

За словами Онга, новий підхід передбачає достатній базовий рівень фінансування, який дозволить організаціям утримувати працівників і розвивати спроможності у сфері психічного здоров’я. Школи також можуть перейти до оцінювання потреб учнів за тяжкістю стану: менш складні випадки планують скеровувати до громадських організацій, а не лише до державних медзакладів.

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Програми для молоді та згода батьків

Зміни відбуваються на тлі занепокоєння щодо психічного здоров’я молоді: приблизно кожен третій молодий сінгапурець віком від 10 до 18 років повідомляє про симптоми депресії або тривожності. З 2027 року програму Grow Well SG поширять на учнів перших двох класів середньої школи. Спочатку її запровадять у 20 школах, а у 2028 році — в усіх середніх школах країни.

Учасники програми разом із медичними фахівцями розроблятимуть індивідуальні плани здоров’я з більшим акцентом на психологічній стійкості та подоланні труднощів із психічним здоров’ям. До процесу залучатимуть батьків і опікунів.

Міністерство охорони здоров’я також готує рекомендації щодо батьківської згоди для молодих людей, які звертаються по підтримку у сфері психічного здоров’я. Відомство хоче дати їм можливість безпечно отримати первинну допомогу, водночас визначивши належний етап для залучення родини. Перед ухваленням рекомендацій міністерство проведе громадські консультації, зокрема з фахівцями у сфері психічного здоров’я.

Уряд також планує поступово посилювати роль сімейних лікарів у наданні такої допомоги. У 2025 році для лікарів первинної ланки в межах Healthier SG запровадили протоколи ведення великого депресивного розладу та генералізованого тривожного розладу.

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