Сінгапур знизив вік для отримання масок від диму до 60 років — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 23 жовтня розпочнеться другий етап розподілу протисмогових масок. Усі громадяни країни віком від 60 років зможуть отримати по дві маски, а віковий поріг для літніх людей знизили з 67 років, повідомляє Channel NewsAsia.

Розширення переліку отримувачів

Ті, хто вже отримав маски під час першого етапу, можуть забрати ще дві. Люди, які мали право на отримання раніше, але не скористалися ним, зможуть одразу забрати маски за обидва етапи у громадських клубах або спеціально визначених автоматах.

Міністерка сталого розвитку та довкілля Грейс Фу заявила, що влада врахувала звернення людей старших за 60 років, які не мають карток Pioneer Generation або Merdeka Generation. Право на маски також мають власники карток CHAS Orange і Blue, карток звільнення від медичних зборів та одержувачі допомоги ComCare.

Вагітні жінки, діти віком від семи до 16 років і люди з такими захворюваннями, як астма, можуть отримати маски у громадських клубах. Забрати їх за іншу людину може родич або знайомий, використавши її NRIC.

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Якість повітря та запаси масок

Влада роздає маски стандартів N95, KN95, FFP2 і KF94, які зменшують вплив частинок смогу. За даними робочої групи з питань смогу, маски вже отримали близько 22% людей, що мають на це право.

Станом на 13:00 22 жовтня погодинні показники дрібнодисперсного пилу PM2.5 у всіх районах Сінгапуру перебували в межах норми. Водночас Грейс Фу закликала мешканців підготуватися до можливого погіршення якості повітря. Раніше, 14 жовтня, показник PM2.5 на заході Сінгапуру сягнув 288 — найвищого рівня з 2015 року, а 18 жовтня 24-годинний індекс забруднення повітря там досяг 230.

Допомога торгівлі та бізнесу

Міністерство охорони здоров'я використає національні запаси, щоб поповнити полиці з масками в мережах Sheng Siong, Giant і Cold Storage. Частина закладів харчування повідомила про падіння продажів до 70% через зменшення кількості відвідувачів. За словами міністерки, влада збере відгуки підприємців і вирішить, чи потрібна їм додаткова підтримка.

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