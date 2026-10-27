Систематичний огляд під керівництвом Мануели Лурейру Феррейри з австралійського Інституту глобального здоров’я Джорджа показав, що низка немедикаментозних і нехірургічних підходів до лікування болю в попереку може бути економічно ефективною. Як повідомляє News-Medical, дослідження опублікували 27 жовтня 2026 року в журналі PLOS Medicine.

Аналіз 20 досліджень

Автори проаналізували 20 досліджень, проведених у 2005–2026 роках, за участю загалом 14 884 людей. Вони розглядали роботи про втручання, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, британським Національним інститутом охорони здоров’я і вдосконалення медичної допомоги (NICE) та Північноамериканським товариством хребта.

До оцінених підходів увійшли йога, акупунктура, масаж, психологічна терапія, мануальні втручання на хребті, фізичні вправи та плани харчування. Їх порівнювали з окремими форматами допомоги під час першого звернення або з відсутністю лікування.

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Які підходи виявилися ефективними

Серед окремих видів терапії йога, когнітивно-поведінкова терапія, підтримка самоконтролю стану, навчання для зменшення страху та зниження стресу на основі усвідомленості могли зменшувати витрати на медичну допомогу й поліпшувати результати порівняно зі звичайною допомогою.

Економічно ефективнішими за звичайну допомогу також виявилися два комбіновані підходи: поєднання рекомендацій із поступовим збільшенням активності на робочому місці та поєднання дієти з фізичною активністю. Такий висновок зробили за порогу готовності платити 20 тисяч фунтів стерлінгів, рекомендованому NICE.

Усі включені до огляду дослідження проводили в країнах із високим рівнем доходу, а методи оцінювання економічної ефективності між роботами відрізнялися. За словами Феррейри, інвестиції в доказові вправи, фізичні методи та психологічну підтримку можуть поліпшити стан людей із болем у попереку й зменшити навантаження на системи охорони здоров’я.

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