Сканування мозку виявило спільну шкалу для цілих чисел і дробів — Live Science

Дослідники з UNICOG у Франції за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії виявили, що мозок використовує спільну систему для порівняння цілих чисел і дробів. Як повідомляє Live Science, активність мозку під час такого завдання нагадувала числову пряму: значення розташовувалися відповідно до їхньої величини.

Експеримент із числами та дробами

У дослідженні взяли участь 20 дорослих. Під час сканування вони порівнювали послідовно показані цілі числа та дроби й визначали, чи є кожне наступне значення більшим або меншим за попереднє.

Функціональна МРТ відстежує кровотік у мозку, який використовують як непрямий показник його активності. Сканування виявило виразні патерни активності в передній нижній ділянці тім'яної кори — зоні, що відіграє важливу роль в обробці чисел.

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Одна система для різних записів чисел

Цілі числа та дроби були представлені на спільній організованій шкалі залежно від їхньої числової величини, а не від візуального вигляду запису. Наприклад, дріб ¼ містить цифру 4, однак його значення значно ближче до нуля. За словами когнітивного нейробіолога Абіота Дербі, зафіксовані патерни активності відображали саме цю числову залежність, а не окремі цифри.

Раніше науковці вже знали, що цілі числа й дроби залучають частково спільні ділянки мережі обробки чисел у мозку. Водночас механізм роботи з дробами був вивчений гірше. Автори роботи зазначили, що це перше дослідження геометрії нейронних уявлень у завданні, де використовували і цілі числа, і дроби.

Учасники повільніше порівнювали дроби й частіше помилялися в таких завданнях, ніж під час роботи з цілими числами. Дослідження не було спрямоване на пояснення причин, чому дроби складніше опановувати або розуміти. Дербі запропонував надалі вивчити, як така нейронна організація відрізняється залежно від віку, освіти та математичної підготовки, а також змінюється під час навчання дробів. Автори роботи також припустили, що дослідження можна поширити на десяткові числа.

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