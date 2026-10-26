Скасували 14 критеріїв сертифікації систем електронних медзаписів — STAT News

Управління національного координатора з інформаційних технологій у сфері охорони здоров’я скасувало 14 із 60 критеріїв сертифікації систем електронного обліку медичних даних. Рішення містить фінальна версія правила, на яку тривалий час чекали.

Зміни у сертифікації

Критерії застосовували для сертифікації систем електронного обліку медичних даних, які продають, зокрема, Epic та Oracle. Ще сім критеріїв у фінальній версії правила суттєво переглянули.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни стосуються чергової редакції правил щодо медичних даних, технологій та сумісності систем. Їхньою заявленою метою є пришвидшення інновацій у медичних технологіях, повідомляє STAT News.

Застереження коментаторів

У багатьох випадках адміністрація скасувала або змінила вимоги до сертифікації попри заперечення коментаторів. Вони застерігали, що такі зміни можуть послабити захист і конфіденційність чутливої медичної інформації. Також коментатори висловлювали побоювання щодо послаблення зусиль із гарантування безпеки продуктів, які використовують штучний інтелект.

Читай нас у