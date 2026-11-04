Сон пов’язали з кращим станом мозку за кардіометаболічних хвороб — News-Medical

У дослідженні з використанням даних британського UK Biobank виявили, що люди з діабетом 2 типу, серцевими захворюваннями або після інсульту, які добре сплять, мають дещо кращі когнітивні показники та більший об’єм мозку, ніж пацієнти з такими самими станами, але з гіршим сном. Про результати дослідження Каролінського інституту повідомляє News-Medical.

Дані понад 400 тисяч учасників

Науковці використали дані більш як 400 тисяч людей середнього та старшого віку з UK Biobank. Понад 54 тисячі учасників мали щонайменше одне кардіометаболічне захворювання — діабет 2 типу, хворобу серця або перенесений інсульт. Для майже 35 тисяч учасників також були доступні результати магнітно-резонансної томографії головного мозку.

Сон оцінювали за п’ятьма показниками, про які учасники повідомляли самостійно: тривалістю сну, циркадним ритмом, безсонням, хропінням і денною сонливістю. Результати роботи опублікували в Journal of the American Heart Association.

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Когнітивні тести та МРТ

Учасники з кардіометаболічними захворюваннями та кращими показниками сну трохи успішніше виконували тести на загальні когнітивні здібності, розв’язання завдань і швидкість обробки інформації. У них також зафіксували більший загальний об’єм мозку, а також більші об’єми сірої та білої речовини.

Зв’язок між сном і структурою мозку був виразнішим серед людей із діабетом 2 типу, хворобами серця або інсультом, ніж серед учасників без цих станів. Дослідниця Центру досліджень старіння Каролінського інституту Ебігейл Дав зазначила, що здоровий сон може послаблювати частину несприятливих наслідків кардіометаболічних хвороб для мозку.

Фінансування дослідження

Роботу фінансували, зокрема, стратегічна дослідницька програма Каролінського інституту з діабету, Фонд Альцгеймера, Шведська рада з питань охорони здоров’я, трудового життя та добробуту, Шведське товариство медичних досліджень і Фонд деменції.

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