Спрей із 5-MeO-DMT зменшив симптоми депресії у випробуванні — ScienceAlert

У рандомізованому клінічному випробуванні IIb фази назальний спрей із синтетичним мебуфотеніном, також відомим як 5-MeO-DMT, продемонстрував зменшення симптомів депресії у пацієнтів, яким не допомогли кілька антидепресантів. У дослідженні взяли участь 193 людини з помірним або тяжким великим депресивним розладом у медичних закладах Австралії, Європи та США, повідомляє ScienceAlert.

Одноразове застосування препарату

Учасники поточного депресивного епізоду безрезультатно пробували від двох до п’яти антидепресантів. Їх випадково розподілили на групи для одноразового застосування назального спрею з 0,3 мг, 8 мг або 12 мг активної речовини. Пацієнти не знали, яку саме дозу отримали.

Дослідники застосовували синтезовану чисту форму 5-MeO-DMT, а не отруту сонорської пустельної жаби Incilius alvarius, з якою пов’язують цю психоактивну сполуку. До, під час і після сеансу учасники отримували психологічну підтримку.

За даними дослідження, гострий психоделічний ефект зазвичай минав приблизно за годину, а більшість учасників були готові залишити лікувальний сеанс орієнтовно через дві години після введення препарату. Поліпшення стану пацієнти зазвичай відчували через два дні, а ефект тривав щонайменше вісім тижнів.

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Результати та обмеження

Дози 8 мг і 12 мг перевершили дозу 0,3 мг за показниками депресії на 6,2 та 5,3 бала відповідно. Для наступної, III фази випробувань обрали дозу 8 мг, оскільки вона, за оцінкою авторів, мала найкраще співвідношення безпеки й ефективності. На цьому етапі препарат перевірятимуть на більшій кількості людей і порівнюватимуть з іншими методами лікування.

Більшість учасників повідомляли про побічні явища, але майже всі вони були легкими або помірними та виникали в день введення: головний біль, нудота й біль у носі. Водночас в одного учасника сталися два тяжкі панічні напади під час лікування.

Психофармаколог Читтаранджан Андраде, який не брав участі у випробуванні, звернув увагу, що середнє поліпшення у пацієнтів становило близько 30%, а показники відповіді на терапію та ремісії були нижчими за ті, які зазвичай спостерігають при кетаміні та електросудомній терапії. Він також зазначив, що з дослідження виключили людей із суїцидальними проявами, тому безпечність та ефективність мебуфотеніну для цієї групи залишаються невизначеними.

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