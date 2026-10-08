Міністерство охорони здоров’я США (HHS) оголосило масштабну федеральну ініціативу з вивчення та обліку проблем зі здоров’ям, які пацієнти пов’язують із вакцинацією. Вона передбачає роботу спеціалізованої клініки, пропозицію компенсувати лікарям подання повідомлень до системи VAERS, оновлення цієї системи та внесення відомостей про заявлені випадки до електронних медичних записів.

Як повідомляє Ars Technica, у Національних інститутах здоров’я США вже відкрили клініку для дослідження та лікування пацієнтів, які мають проблеми зі здоров’ям після вакцинації. Вона запрацювала 5 жовтня. На церемонії відкриття був присутній міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

Зміни у VAERS

Одним із напрямів ініціативи є пропозиція компенсувати лікарям подання повідомлень до Системи звітності про побічні реакції на вакцини VAERS, якою керують Центри з контролю та профілактики захворювань США. У HHS заявили, що це має зменшити бар’єри для повідомлень медиків про підозрювані небажані явища після щеплень.

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VAERS призначена для раннього виявлення можливих сигналів щодо безпеки вакцин. Повідомлення до неї може подати будь-хто, зокрема представники громадськості, і вони не проходять попередньої перевірки. CDC аналізують ці дані, а більшість зареєстрованих повідомлень, за інформацією видання, не мають причинного зв’язку з вакцинацією.

Електронні медичні записи

У межах ініціативи HHS також планує зробити VAERS простішою та доступнішою, зокрема адаптувати систему для мобільних пристроїв і додати інструменти для дослідників. CDC уже надали контракт майже на 1 млн доларів технологічній компанії SPN Solutions Inc. із Вірджинії.

Окремо Управління національного координатора з медичних інформаційних технологій має забезпечити внесення до електронних медичних записів відомостей про заявлені ушкодження, які пов’язують із вакцинацією. Кеннеді заявив, що адміністрація прагне враховувати повідомлення пацієнтів і родин та використовувати отримані дані для підвищення безпеки вакцин.

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