США підвищили рівень попередження щодо поїздок до Кенії до 3 — TimesLIVE

Державний департамент США підвищив рівень рекомендацій щодо поїздок до Кенії з другого до третього через ризики для здоров’я та закликав американців переглянути необхідність подорожі до країни. Третій рівень означає рекомендацію переглянути поїздку, тоді як на другому рівні радять виявляти підвищену обережність.

Як TimesLIVE повідомляє з посиланням на Reuters, у рекомендаціях також згадані ризики злочинності, викрадень, тероризму, громадських заворушень і проблеми з безпекою дорожнього руху. В окремих районах Кенії рівень ризику є вищим.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Випадки Еболи в Кенії

У неділю Кенія підтвердила ще один випадок Еболи, після чого загальна кількість інфікованих у країні сягнула восьми. Країна перебуває у стані підвищеної готовності через значний спалах хвороби, епіцентром якого є Демократична Республіка Конго.

Поширення в ДР Конго

Того ж дня ДР Конго повідомила, що спалах поширився на восьму провінцію — Північне Убангі. У рекомендаціях США також зазначено, що медичні послуги в Кенії обмежені та часто недоступні в сільській місцевості, а медзаклади нерідко не мають достатніх запасів ліків і обладнання.

Читай нас у