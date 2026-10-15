Стійке поліпшення при DBS пов’язали зі стимуляцією трьох шляхів — News-Medical

Дослідники пов’язали стійке клінічне поліпшення стану людей із резистентною до лікування депресією, яким проводили глибоку стимуляцію мозку, зі стимуляцією трьох шляхів білої речовини. Як повідомляє News-Medical, результати можуть допомогти точніше визначати цілі для цього дослідницького методу лікування.

Три нервові шляхи

Дослідження, опубліковане 1 жовтня в American Journal of Psychiatry, охопило найбільшу на сьогодні кількакогортну групу пацієнтів, яким застосовували глибоку стимуляцію підмозолистої поясної звивини для лікування резистентної депресії. У незалежних групах учасників тривале клінічне поліпшення було пов’язане зі стимуляцією поясного пучка, малих щипців, а також медіального гачкуватого пучка / вентрального амігдалофугального шляху.

Глибока стимуляція мозку передбачає хірургічне встановлення електродів, які подають електричні імпульси до визначених мозкових ланцюгів. Її вивчають як можливий варіант для людей із тяжкою та тривалою депресією, яка недостатньо реагує на стандартні методи терапії.

Орієнтація на зв’язки мозку

Автори застосували моделі електричних полів, що створюються стимуляцією, та карти структурних зв’язків мозку. Вони перевіряли, наскільки послідовно стимуляція досягала раніше визначених шляхів у даних кількох клінічних досліджень, зокрема випробування BROADEN і когорти Університету Торонто.

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Через два роки лікування у пацієнтів, які не відповіли на терапію в різних центрах, виявили відсутність залучення лівого поясного пучка. Водночас дослідники не перевіряли, чи поліпшить результати переміщення електродів для досягнення цього шляху.

Обмеження дослідження

Науковці зазначили, що стимуляція визначених шляхів навряд чи є єдиним чинником відповіді на лікування. Подальші дослідження мають встановити, які пацієнти найімовірніше отримають користь від такого втручання та як коригувати параметри стимуляції з часом.

Для частини учасників не було доступно індивідуальних даних дифузійної МРТ, тому в більшості аналізів використали узагальнені карти мозкових зв’язків. У когорті Emory результати були подібними під час порівняння узагальнених карт з індивідуальними даними дифузійної МРТ.

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