Створено щітку, що виробляє заряд під час чищення зубів — Live Science

Дослідники створили зубну щітку з щетиною, яка виробляє електричний заряд під час чищення зубів. У лабораторних випробуваннях та тримісячному дослідженні за участю 115 дорослих така щітка зменшувала кількість нальоту, запалення ясен і кровоточивість порівняно зі звичайними нейлоновими щітками, повідомляє Live Science.

Як працює щетина

Щетинки експериментальної щітки виготовили з полівініліденфториду — пластику, який генерує електрику під час згинання. Такі матеріали називають п'єзоелектричними. Коли щетина деформується в процесі чищення, заряд запускає хімічні реакції у воді та слині, внаслідок яких утворюються активні форми кисню. Ці високоактивні молекули здатні пошкоджувати бактеріальні клітини.

У лабораторії електризовані щетинки знищили понад половину бактерій Streptococcus mutans, що сприяють розвитку карієсу. Для порівняння, нейлонова щетина знищила 9% цих бактерій. Рівень Porphyromonas gingivalis, яку пов'язують із захворюваннями ясен, нова щітка знижувала на величину до 78%, тоді як звичайні щітки — менш ніж на 8%.

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Випробування нальоту та участь людей

Дослідники також виростили людський зубний наліт на емалі коров'ячих зубів. Нова щітка видалила понад 99% бактеріальної біоплівки та перевершила звичайну нейлонову щітку. Коли до досліду додавали антиоксидант, який нейтралізує активні форми кисню, антибактеріальний ефект пристрою значною мірою зникав.

У клінічному випробуванні учасників із запаленням ясен або карієсом випадково розподілили на дві групи. Протягом трьох місяців вони двічі на день користувалися або новою щіткою, або традиційною щіткою з нейлоновою щетиною. У групі з п'єзоелектричними щетинками наприкінці дослідження зафіксували менше нальоту, запалення та кровоточивості ясен. У зразках нальоту також виявили менше бактерій, пов'язаних із хворобами ротової порожнини, і більше корисних бактерій.

Потрібні додаткові перевірки

Під час імітації тримісячного використання щетина зберігала структуру та електричні властивості. Вирощені в лабораторії клітини мишей не демонстрували пошкоджень після багаторазового контакту з матеріалом, а чищення емалі коров'ячих зубів не збільшувало її шорсткість. Водночас ці тести не можуть остаточно встановити безпечність тривалого застосування щітки людьми. Фахівець із мікробіології ротової порожнини Ніколас Якубовікс, який не брав участі у роботі, наголосив на потребі більших і переконливіших клінічних досліджень.

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