Створено шкалу ризику деменції для країн із нижчими доходами — News-Medical

Міжнародна група науковців під керівництвом Нортумбрійського університету розробила та валідувала п’ятифакторну шкалу для виявлення літніх людей із підвищеним ризиком розвитку деменції у країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Інструмент створили на основі даних понад 11 тисяч літніх людей із семи країн на трьох континентах, повідомляє News-Medical.

Дослідження опублікували в American Journal of Epidemiology. Автори зазначають, що близько 60% людей із деменцією у світі живуть у країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Більшість наявних моделей прогнозування створювали на даних із заможніших держав, і вони гірше працюють в інших умовах.

П’ять чинників ризику

Для розрахунку показника не потрібні аналізи крові, сканування мозку чи спеціалізоване обладнання. Дані можна зібрати під час розмови з літньою людиною, а за потреби — з членом її родини або доглядальником.

вік — ризик помітно зростає після 70 років і стрімкіше після 80;

соціальна активність, зокрема спілкування з рідними й друзями та участь у громадських або релігійних групах;

повсякденна фізична активність на роботі й у побуті;

підвищений артеріальний тиск;

помітна зміна здатності розпоряджатися грошима.

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Результати перевірки моделі

Сумарний показник шкали становить від 0 до 9 балів. За розрахунками дослідників, нуль балів відповідає приблизно 1% імовірності розвитку деменції впродовж трьох років, тоді як дев’ять балів — майже 19%.

Модель побудували й перевірили на даних із Китаю, Куби, Домініканської Республіки, Пуерто-Рико, Венесуели, Мексики та Перу. Її показник точності становив 0,75, що перевищує рівень 0,70, який у матеріалі названо клінічно корисним.

Автори наголошують, що шкала призначена насамперед для досліджень і набору учасників до майбутніх клінічних випробувань, а не для масового скринінгу населення. Вони також закликають перевірити її в регіонах, яких не охопила нинішня робота, зокрема у Південній Азії, на Близькому Сході, у Північній Африці та країнах Африки на південь від Сахари.

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