Суд Лахора дав 4 тижні на виконання обіцянки скасувати талони — Dawn

Високий суд Лахора в Пакистані зобов’язав уряд провінції Пенджаб упродовж чотирьох тижнів забезпечити виконання його зобов’язання скасувати систему «парчі» — реєстраційних талонів — у всіх державних лікарнях. Влада також має подати до суду докладний звіт про виконання з документальними підтвердженнями.

Позов розглядають із 2020 року

Суддя Малік Джавід Ікбал Вейнс розглядав позов в інтересах суспільства, який у 2020 році подав Judicial Activism Panel через свого голову Азхара Сіддіка. Позивач вимагає забезпечити основоположні права за статтями 4 і 9 Конституції Пакистану, а також виконати рішення вищих судів щодо базових медичних послуг у лікарнях державного сектору.

Під час слухання спеціальна секретарка з питань охорони здоров’я Набіла Ірфан виступила в суді замість провінційного секретаря Департаменту спеціалізованої медичної допомоги та медичної освіти. Вона попросила додатковий час для підготовки комплексного звіту про доступність, достатність і рівень медичних послуг у державних лікарнях.

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Як повідомляє Dawn, Ірфан запевнила суд, що пацієнтам у невідкладних випадках та амбулаторним пацієнтам надаватимуть оперативну допомогу без необхідності спершу отримувати талон на реєстраційній стійці або стояти в довгих чергах.

Система управління пацієнтами

Представниця органів охорони здоров’я також заявила, що департамент запровадить сучасну технологічну систему управління пацієнтами. За її словами, вона має впорядкувати огляди й лікування та усунути затримки і скупчення людей біля реєстраційних стійок.

Суддя зазначив, що справа перебуває на розгляді з 2020 року, однак попри повідомлення та конкретні вказівки суду жоден із відповідачів досі не подав звіту про виконання. Він попередив, що подальше невиконання вимог без законних підстав можуть серйозно розглянути, а щодо посадовців, які не виконують обов’язків, можуть розпочати провадження відповідно до закону. Наступне слухання відклали на шість тижнів.

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