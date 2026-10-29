Суд у США заблокував нове визначення медичних винятків Medicaid — STAT News

Федеральний суд у Массачусетсі заблокував застосування нового визначення «медичної вразливості» для винятків із вимог Medicaid щодо роботи. Суддя Окружного суду США в Массачусетсі Річард Д. Стернс постановив, що федеральні правила надто звужували коло людей, яких можуть визнати надто хворими для роботи.

Постійна судова заборона

Як повідомляє STAT News, суд видав постійну судову заборону на виконання цього визначення. Рішення не припиняє запровадження вимог Medicaid щодо роботи загалом, однак передбачає ширші винятки для людей із захворюваннями або інвалідністю.

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Стернс також зазначив, що штати не мали достатньо часу або ресурсів, щоб перебудувати системи перевірки права на участь у програмі. Позов проти нових правил подали понад два десятки штатів.

Ризик втрати покриття

На думку судді, позивачі продемонстрували, що застосування вимог у чинному на той момент вигляді могло завдати непоправної шкоди. У рішенні зазначено, що виконання незаконного визначення могло призвести до втрати покриття Medicaid вразливими людьми, які інакше мали б право на нього та потребували безперервного медичного догляду.

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