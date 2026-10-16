Суміш BPA, BPS і BPF порушила розвиток тканини молочної залози в органоїдах — News-Medical

Дослідники з Медичної школи Університету Тафтса та Бостонського університету з’ясували, що суміш поширених бісфенолів може порушувати розвиток нормальної тканини молочної залози в лабораторних моделях. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Органоїди з тканин 13 донорок

Для дослідження науковці виростили тривимірні органоїди з тканин молочної залози, пожертвуваних 13 здоровими молодими жінками. Такі моделі містять кілька типів клітин і відтворюють окремі аспекти розвитку людської тканини молочної залози.

Протягом приблизно трьох тижнів органоїди піддавали впливу окремих хімічних речовин і їхніх сумішей. Серед них були речовини, що порушують роботу ендокринної системи, впливають на метаболізм, а також відомі або ймовірні канцерогени. Після цього автори аналізували зміни активності генів і модифікації ДНК.

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Помітніший ефект від поєднання речовин

Найвиразніший результат отримали для суміші трьох бісфенолів — BPA, BPS і BPF. Окремо ці речовини спричиняли порівняно небагато змін в органоїдах. Однак їхня комбінація в низьких концентраціях, зіставних із рівнями, які виявляють у крові та сечі людини, порушувала нормальний розвиток тканини в органоїдах більшості донорок.

Команда також зіставила молекулярні зміни, пов’язані з дією суміші бісфенолів, із даними про рак молочної залози людини. Найбільше цей молекулярний профіль був представлений у даних пацієнтів з інвазивною часточковою карциномою — типом раку молочної залози, який не завжди утворює відчутне ущільнення та може бути складним для виявлення на мамографії.

Автори наголошують, що дослідження не доводить, ніби ці речовини спричиняють рак, і не встановлює механізму, за яким зафіксовані молекулярні зміни можуть бути пов’язані із захворюваннями. Для перевірки результатів потрібні подальші дослідження за участю більшої та різноманітнішої групи донорок, а також із ширшим переліком хімічних речовин і їхніх сумішей.

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