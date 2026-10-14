Сусана Кармона у книжці узагальнила дослідження мозку під час вагітності — News-Medical

Нейробіологиня Сусана Кармона у книжці A Mother's Brain узагальнила дослідження про те, як вагітність і перехід до материнства впливають на мозок. Як повідомляє News-Medical, авторка розглядає вагітність як один із періодів суттєвої нейропластичності в дорослому віці.

Зміни структури та мозкових мереж

У матеріалі йдеться, що вагітність може змінювати об’єм сірої речовини та корковий об’єм, водночас посилюючи окремі характеристики білої речовини мозку. Перебудова також може стосуватися мозкових мереж, пов’язаних із соціальним пізнанням і розумінням інших людей.

За описом у книжці, такі зміни потенційно можуть допомагати матерям краще відчувати потреби немовлят. Частина змін може зберігатися роками після пологів. Кармона також розглядає роль гормональних та імунних процесів, плаценти й досвіду переходу до батьківства у змінах мозку.

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Дослідження материнського мозку

Кармона заснувала в Мадриді лабораторію Neuromaternal, яка досліджує, як вагітність і материнство змінюють людський мозок. Вона веде міжнародні дослідницькі проєкти та формує базу даних, що відстежує зміни в мозку матерів від періоду до зачаття до кількох років після народження дитини.

У матеріалі також згадано явище, за якого клітини з генетичним матеріалом дитини можуть переходити до організму матері й потенційно залишатися в її мозку десятиліттями або навіть упродовж життя. Авторка протиставляє цей підхід поширеному уявленню про «маминий мозок» як винятково когнітивне погіршення, розглядаючи ці зміни як можливу адаптацію до потреб материнства.

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