Тасманія виділить $40 млн на ендоскопії для скорочення черги — ABC News Australia

Влада Тасманії в Австралії оголосила про інвестицію у $40 млн протягом трьох років для поліпшення ендоскопічних послуг. За словами міністерки охорони здоров’я штату Бріджит Арчер, фінансування має забезпечити проведення 9 тис. процедур і допомогти ліквідувати чергу пацієнтів першої категорії до кінця червня 2028 року, повідомляє ABC News Australia.

Черга на термінові процедури зростає

За даними департаменту охорони здоров’я Тасманії, кількість пацієнтів у списку очікування на ендоскопію першої категорії зросла з 2878 у липні 2024 року до 3864 у червні цього року. До цієї категорії відносять найтерміновіші випадки, коли процедуру рекомендують провести впродовж 30 днів.

У липні 2024 року в рекомендований термін виконали 27% процедур для пацієнтів першої категорії. У червні цього року в межах 30 днів провели трохи більш як 15% таких ендоскопій.

Пацієнт чекає понад три місяці

69-річний пенсіонер Грег Твіґґер із Гобарта очікує на колоноскопію вже три місяці, хоча його віднесли до першої категорії. У серпні він отримав позитивний результат планового скринінгового тесту: це означає виявлення крові, але саме по собі не підтверджує наявності раку чи іншого захворювання.

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Після консультації з лікарем чоловік розглядає можливість оплатити обстеження у приватній клініці. За його словами, йому повідомили, що очікування до 120 днів є поширеним.

Арчер заявила, що зростання попиту на ендоскопічні послуги частково пов’язане з національною програмою безкоштовного скринінгу раку кишківника для австралійців віком від 50 до 74 років. Вона зазначила, що фінансування можуть спрямувати, зокрема, на додаткові суботні прийоми та передання частини процедур зовнішнім виконавцям.

Представниця Лейбористської партії Тасманії Сара Ловелл назвала оголошене фінансування тимчасовим рішенням і висловила сумнів, що воно дозволить повністю ліквідувати черги пацієнтів першої категорії.

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