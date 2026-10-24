Tegoprubart краще зберігав функцію ниркового трансплантата — News-Medical

У фазі 2 клінічного дослідження BESTOW імуносупресант tegoprubart краще зберігав функцію ниркового трансплантата, ніж такролімус, у дорослих після першої трансплантації нирки. Як повідомляє News-Medical, функція трансплантата стабілізувалася після першого місяця лікування й залишалася вищою в групі tegoprubart на кожному з оприлюднених етапів спостереження.

Результати через 18 місяців

Статистично значущу перевагу tegoprubart щодо функції ниркового трансплантата зафіксували через 18 місяців. Препарат є новою терапією антитілами до CD40L, тоді як такролімус є стандартом лікування в схемах імуносупресії.

Зі 127 пацієнтів, які отримували лікування в дослідженні, 107 завершили його до 52-го тижня. Серед них 51 учасник отримував tegoprubart, а 56 — такролімус.

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Оцінки якості життя

Окремий аналіз даних BESTOW показав більше поліпшення показників якості життя, про які повідомляли пацієнти, у групі tegoprubart порівняно з такролімусом. На 52-му тижні покращення від початкового рівня в групі tegoprubart зафіксували за всіма п’ятьма підшкалами, а в групі такролімусу — за чотирма з п’яти.

У групі tegoprubart також було більшим поліпшення за підсумковим показником психічного компонента. Загальний бал симптомів у цих пацієнтів знизився чисельно більше, ніж у групі такролімусу. Результати мають представити на ASN Kidney Week 2026, що триває 22–25 жовтня.

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