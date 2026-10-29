Терапевти назвали вісім способів реагувати на можливу нещирість — Asharq Al-Awsat

Терапевти запропонували вісім підходів для ситуацій, коли людина вважає, що їй збрехали близькі, знайомі або колеги. Йдеться як про незначну нещирість, так і про приховування важливої інформації, що може викликати образу, недовіру чи відчуття зради, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Причини та види брехні

Терапевтка з Лос-Анджелеса Лора Сґро зазначає, що брехня може мати різні мотиви та наслідки. Дослідники, за її словами, розрізняють брехню, спрямовану на збереження стосунків, і брехню заради власної вигоди. До першої категорії належать так звані білі брехні — наприклад, коли людина каже, що їй сподобався подарунок, хоча це не так.

Брехня, орієнтована на власні інтереси, може бути способом маніпулювати обставинами або приховати вчинок. Окремо виділяють компульсивну або патологічну брехню — поведінку, за якої людина говорить неправду п’ять і більше разів на день. За наведеними оцінками, вона може стосуватися від 8% до 13% населення.

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Як реагувати на підозру в нещирості

Ліцензований клінічний соціальний працівник Джордан Конрад радить перед розмовою врахувати характер стосунків і поведінку людини, а також оцінити власну реакцію на можливу правду. На його думку, надто різка відповідь на неприємні слова може спонукати співрозмовника приховувати деталі надалі.

Серед інших рекомендацій — заздалегідь визначити, які питання потрібно обговорити, зберігати спокій та дозволити людині пояснити свою версію подій. Серйозні звинувачення, наголошує Конрад, мають спиратися на вагомі докази.

Якщо людина підозрює газлайтинг — психологічну маніпуляцію, що змушує сумніватися у власній пам’яті чи сприйнятті подій, — Сґро радить фіксувати власні спогади та зберігати підтвердження. Також фахівці рекомендують чітко формулювати особисті межі й дати собі час пережити емоції після болісної ситуації. Для відновлення відчуття опори можуть допомогти звичні приємні заняття та техніки заземлення, зокрема глибоке дихання.

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