Трансплантаційний підхід показав 96% виживаності — News-Medical

Дослідники Онкологічного центру Сідні Кіммела та Дитячого центру Johns Hopkins оцінили результати трансплантації кісткового мозку у дітей, підлітків і молодих дорослих із тяжкою апластичною анемією. Серед 23 пацієнтів, яким після пересадки вводили циклофосфамід, вижили 22 — загальна виживаність становила 96%, повідомляє News-Medical.

Дослідження 31 пацієнта

Команда проаналізувала дані 31 пацієнта віком від 2 до 20 років, які перенесли трансплантацію кісткового мозку в Johns Hopkins у 2014–2024 роках. У 23 з них застосували режим зі зниженою інтенсивністю підготовки до трансплантації та циклофосфамідом після процедури. До цієї групи увійшов 21 пацієнт, який отримав кістковий мозок від напівсумісного родича, а також двоє реципієнтів із повністю сумісними братами або сестрами.

Ще вісім пацієнтів отримали стандартну трансплантацію від сумісних братів або сестер з іншим поєднанням препаратів до та після процедури. Усі вони вижили. У групі з циклофосфамідом вижили всі 14 пацієнтів, у яких хвороба повернулася або не відповіла повністю на попереднє лікування, а також вісім із дев’яти пацієнтів, які не лікувалися раніше.

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Приживлення клітин і ускладнення

Тяжка апластична анемія виникає, коли кістковий мозок не виробляє достатньо еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Пересадка може замінити пошкоджені кровотворні клітини здоровими донорськими. Автори зазначають, що повністю сумісного донора серед братів або сестер мають лише близько 25–30% пацієнтів, тоді як напівсумісними донорами можуть бути батьки, брати, сестри або інші родичі.

Через рік після трансплантації в усіх пацієнтів, які вижили та отримали новий підхід, щонайменше 95% клітин крові були донорського походження. Під час останнього спостереження всі вони не потребували переливань крові. Тяжка реакція «трансплантат проти хазяїна», коли донорські імунні клітини атакують тканини реципієнта, траплялася нечасто. Через рік 95% пацієнтів, які вижили, вже не потребували препаратів для пригнічення імунітету. Водночас дослідники застерегли, що вибірка була невеликою, а для оцінки віддалених наслідків потрібне довше спостереження.

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