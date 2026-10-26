Третина молодих людей шукає в ШІ дані про вживання речовин — News-Medical

Понад 32% учасників дослідження Rutgers Health віком від 18 до 29 років використовували ChatGPT та подібні чатботи, щоб отримати інформацію про психоактивні речовини та їх вживання. Дані опитування майже 1 тисячі людей проаналізували науковці Rutgers, повідомляє News-Medical.

Яку інформацію шукають у чатботів

За результатами роботи, опублікованої в Journal of Medical Internet Research Formative Research, найчастіше респонденти шукали відомості про ризики та наслідки вживання речовин. Близько половини тих, хто звертався до ШІ з такими запитами, робили це щонайменше раз на місяць.

Дослідники також посилаються на нещодавні опитування, за якими 66% молодих людей використовують ШІ для пошуку інформації, отримання медичних порад та інших цілей. Метою нового аналізу було окремо вивчити використання генеративного ШІ для запитів, пов’язаних із речовинами.

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Занепокоєння науковців

Провідна авторка дослідження Мірея Трігеро Роура зазначила, що відповіді чатботів можуть відтворювати дезінформацію. На думку дослідників, це здатне призводити до недостатньо поінформованої або ризикованої поведінки молодих людей щодо вживання речовин.

Автори також встановили, що чорношкірі учасники та чоловіки частіше використовували ШІ для запитів про речовини. Різницю в таких практиках, за оцінкою Трігеро Роури, можуть пояснювати відмінності в доступі до медичної допомоги, стигма, рівень довіри та способи пошуку медичної інформації. Водночас опитані молоді люди загалом високо оцінювали довіру, надійність і корисність інструментів ШІ.

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