Трибунал у Пакистані скасував анулювання ліцензії анестезіолога — Dawn

В Ісламабаді Медичний трибунал скасував висновки про недбалість і нечесність щодо старшого анестезіолога Мухаммада Шераза Саліма у справі про смерть дитини після операції 2021 року. Також було скасовано рішення про анулювання його ліцензії, а справу направили на новий розгляд.

Справу розглянуть повторно

Як повідомляє Dawn, трибунал окремо наголосив, що це рішення не означає виправдання лікаря. Судовий орган задовольнив апеляцію Саліма та постановив повторно розглянути його справу.

Консолідоване рішення, підготовлене головою трибуналу, відставним суддею Сафдаром Салімом Шахідом, стосується чотирьох апеляцій. Вони пов’язані зі смертю Хафси Умер, яка зазнала тяжкого невідкладного медичного стану під час ортопедичної процедури в лікарні Hameed Latif Hospital 20 березня 2021 року та померла через три дні.

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Невирішені питання

Трибунал зазначив, що у справі залишилися невирішені питання щодо часу виникнення невідкладного медичного стану, тлумачення відеозаписів, точності зафіксованого часу та обов’язків лікарів.

Також трибунал частково задовольнив апеляцію батька дитини Умера Фарука. Регулятору доручили повторно розглянути його скарги на окремих медичних працівників, надавши йому можливість висловитися. Пакистанська медична та стоматологічна рада має протягом 14 днів надати індексовану копію матеріалів провадження, зокрема експертні висновки та свідчення.

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