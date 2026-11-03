Триптолід посилив дію децитабіну в доклінічних моделях раку — News-Medical

Дослідники Онкологічного центру Сідні Кіммела при Johns Hopkins виявили, що природна сполука триптолід може підвищувати чутливість ракових клітин до препарату децитабіну. Як повідомляє News-Medical, у лабораторних культурах клітин і моделях на тваринах поєднання цих речовин посилювало реактивацію генів-супресорів пухлин і знищення ракових клітин.

Як виникає стійкість до терапії

Триптолід отримують із рослини Tripterygium wilfordii, відомої як лоза бога грому. Науковці встановили, що сполука блокує фермент DCTPP1. Цей фермент здатен руйнувати активну форму інгібіторів ДНК-метилтрансфераз ще до того, як препарати вбудуються в ДНК пухлинної клітини.

До цієї групи ліків належать децитабін та азацитидин. Вони можуть усувати аномальне метилування ДНК — механізм, за допомогою якого ракові клітини пригнічують гени, що стримують неконтрольований ріст. Такі препарати застосовують проти окремих онкогематологічних захворювань, зокрема мієлодиспластичних синдромів і лейкемії, однак їхня ефективність за солідних пухлин була обмеженою через механізми захисту клітин.

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Результати потребують подальшої перевірки

У дослідженні високий рівень DCTPP1 також пов’язали зі стійкістю до інгібіторів ДНК-метилтрансфераз. Автори вважають, що пригнічення цього ферменту може стати підходом до подолання лікарської резистентності та розширення можливостей епігенетичної терапії.

Водночас дослідники наголосили, що результати мають доклінічний характер. Робота не доводить, що сама рослина є засобом лікування раку. Для випробувань за участю людей необхідно створити інгібітори DCTPP1 із належною ефективністю, безпекою та фармакологічними властивостями. Результати опубліковані 26 серпня в журналі Nature Communications.

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