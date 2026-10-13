Тривалий прийом анаболіків пов’язали зі стійким ураженням серця — News-Medical

Дослідники з Університетської лікарні Осло в Норвегії пов’язали тривале вживання анаболічно-андрогенних стероїдів із потовщенням стінки лівого шлуночка серця та погіршенням його насосної функції у чоловіків, які займаються силовими тренуваннями. Як повідомляє News-Medical, результати майже 10-річного спостереження опублікували в журналі European Heart Journal Cardiovascular Imaging.

Науковці простежили за учасниками попереднього дослідження, проведеного у 2017–2019 роках. До подальшого спостереження долучилися 70 чоловіків, які вживали стероїди, та 35 учасників контрольної групи, що їх не використовували. Серед учасників, які раніше вживали анаболічно-андрогенні стероїди, 35 продовжували їх уживати, 15 припинили, 14 утримувалися від них, а шестеро знову почали їх уживати.

Зміни в роботі лівого шлуночка

У чоловіків, які продовжували вживати стероїди, зафіксували стійке потовщення серцевого м’яза, слабші скорочення лівого шлуночка та погіршення його здатності розслаблятися між ударами. За словами керівниці дослідження Вібеке М. Алмаас, навіть нижчі дози препаратів були пов’язані з такими змінами. У 17% учасників, які продовжували вживати анаболічно-андрогенні стероїди, функція серця була суттєво знижена.

Дослідники збирали дані через анкети та клінічні інтерв’ю, аналізували зразки крові й сечі та проводили ехокардіографію. Вони також враховували інформацію про тренування, вживання алкоголю, куріння, наркотики, симптоми з боку серця та лікування підвищеного артеріального тиску.

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Поліпшення після повної відмови

Зменшення дози стероїдів, про яке повідомляла частина учасників, не супроводжувалося поліпшенням стану серця. Натомість у 15 чоловіків, які повністю припинили вживання препаратів, індекс маси лівого шлуночка знизився на 19% — зі 112 до 91 г/м². Цей показник відповідав рівню контрольної групи.

Фракція викиду лівого шлуночка в учасників, які припинили прийом стероїдів, зросла з 48% до 54%. Водночас у контрольній групі вона становила 60%. Серед тих, хто продовжував вживати препарати, лікування високого тиску асоціювалося з поліпшенням фракції викиду на 11%, але не зі зменшенням товщини серцевого м’яза.

Автори зазначили, що дослідження має обмеження: невелику кількість учасників, самооцінку вживання стероїдів, а також можливий вплив способу життя, стимуляторів, гіпертензії та інших станів здоров’я на результати.

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