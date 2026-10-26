Цифрові моделі пухлин передбачили відповідь на лікування у 74% випадків — News-Medical

Дослідники Університетського коледжу Лондона (UCL) спільно з командою Кембриджського університету розробили комп’ютерні моделі пухлин для прогнозування відповіді на лікування потрійно негативного раку молочної залози. Під час тестування на даних 31 пацієнта програма правильно передбачила, чи буде лікування ефективним, у 74% випадків, повідомляє News-Medical.

Цифрові двійники пухлин

Для дослідження вчені створили цифрові двійники пухлин учасників клінічного випробування PARTNER, використавши їхню генетичну інформацію. На моделях відтворили схеми, які застосовували у випробуванні: хіміотерапію окремо, хіміотерапію в поєднанні з олапарибом, а також сценарій без лікування.

Олапариб застосовують у деяких випадках потрійно негативного раку молочної залози. Цей агресивний тип раку, що швидко росте, становить близько 15% усіх випадків раку молочної залози. Клітини такого раку не мають рецепторів естрогену, прогестерону та білка HER2, тому гормональна терапія і препарати, спрямовані на HER2, не діють.

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Логічне міркування моделі

Автори застосували символічний штучний інтелект, що базується на логічному міркуванні, а не на прогнозуванні. За словами команди, це дає лікарям змогу бачити та перевіряти логіку, за якою програма пропонує варіанти терапії, на відміну від непрозорих моделей типу «чорної скриньки».

У 12 із 13 пацієнтів, які не дали повної відповіді на лікування, моделі визначили щонайменше один додатковий таргетний варіант лікування, що міг би покращити результат. Для 10 із них моделі передбачили настільки високу відповідь, що після такого лікування в молочній залозі та лімфатичних вузлах, імовірно, не виявили б інвазивного раку.

Керівниця дослідження професорка Жасмін Фішер зазначила, що систему розглядають як допоміжний інструмент для клінічних рішень, а не як заміну лікаря. Результати описані у статті в журналі Cell Reports Medicine. Випробування PARTNER, дані якого використали для моделювання, тривало з 2016 до 2024 року.

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