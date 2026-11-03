Цинацигуат удвічі знизив амілоїд бета у старих щурів — ScienceDaily

Дослідники Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії встановили, що експериментальний препарат цинацигуат відновив роботу спеціалізованих клітин печінки у старих щурів. Після двох тижнів лікування концентрація амілоїду бета в крові тварин знизилася приблизно на 50% і досягла рівня молодих щурів. Рівень ліпопротеїнів низької щільності LDL, які часто називають «поганим» холестерином, також зменшився до показників молодих тварин.

Про результати, опубліковані в Journal of Biological Chemistry, повідомляє ScienceDaily. Дослідники вивчали синусоїдальні ендотеліальні клітини печінки — LSEC. Вони вистилають дрібні кровоносні судини в органі та мають мікроскопічні пори, через які великі молекули можуть потрапляти до гепатоцитів, що беруть участь в очищенні крові.

Відновлення печінкових фільтрів

З віком пори в LSEC звужуються або зникають, через що деякі молекули гірше надходять до гепатоцитів для подальшого виведення з організму. Науковці припустили, що цей процес може пояснювати зниження здатності печінки очищати кров від амілоїду бета у старих тварин. Після лікування цинацигуатом структура та функції LSEC відновилися, зокрема препарат сприяв повторному відкриттю мікроскопічних пор.

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LDL спочатку вимірювали як порівняльний показник: його частинки досить малі, щоб виходити з кровотоку без проходження через пори LSEC. Тому вчені не очікували істотного впливу препарату на його концентрацію. Однак рівень LDL у старих щурів, які отримували цинацигуат, також знизився до значень молодих тварин.

Сигнал між клітинами

Подальший аналіз показав, що цинацигуат активує в LSEC фермент розчинну гуанілатциклазу. У відповідь ці клітини вивільняють фактор росту HB-EGF, який передає сигнал сусіднім гепатоцитам. Після цього гепатоцити змінюють поверхню так, що можуть захоплювати з крові більше LDL та амілоїду бета.

Автори наголошують, що результати отримано лише на щурах. Зниження концентрації амілоїду бета в крові не означає автоматичного зменшення амілоїдних бляшок у мозку чи запобігання хворобі Альцгеймера. Дослідники планують продовжити експерименти на щурах, щоб перевірити, чи впливає такий ефект на захист від захворювання.

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