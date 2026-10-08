TU Graz: людям із СДУГ важче припинити перегляд коротких відео — News-Medical

Дослідники Грацького технічного університету (TU Graz) в Австрії встановили, що алгоритмічні стрічки коротких відео можуть особливо ускладнювати людям із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) припинення перегляду. У дослідженні взяли участь 302 людини, повідомляє News-Medical.

Втрата відчуття часу

Йдеться про сервіси на кшталт TikTok, Instagram Reels і YouTube Shorts, де після прокручування автоматично завантажується новий ролик. Такий формат створює безперервний потік контенту без очевидної точки завершення перегляду.

Учасники дослідження з СДУГ і без нього однаково високо оцінювали відповідність рекомендованих відео власним інтересам. Водночас люди із СДУГ повідомляли, що їм складно усвідомити, скільки часу вже минуло під час прокручування стрічки. Через це вони нерідко залишалися на платформі довше, ніж планували, і мали труднощі зі свідомим припиненням перегляду.

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Емоційне навантаження після перегляду

Науковці назвали цей стан «пасткою залучення»: рекомендації видаються користувачеві релевантними, але водночас людині важко відірватися від екрана та свідомо контролювати свою поведінку. Дослідники зазначили, що СДУГ, серед іншого, пов’язаний із порушеннями виконавчих функцій — контролю імпульсів, керування часом і саморегуляції.

За результатами опитування, негативні відчуття не завжди зникали після закриття застосунку. Учасники із СДУГ описували почуття провини та жалю, вважали витрачений на ролики час нецінним, зазначали, що відкладали заплановані справи, а також повідомляли про погіршення настрою.

Пропозиції для платформ

Команда під керівництвом Елізабет Лекс з Інституту людиноцентричних обчислень TU Graz закликала розробників враховувати нейрорізноманіття під час проєктування цифрових інтерфейсів. Учасники дослідження висловили інтерес до таких інструментів, як фіксований максимальний ліміт роликів за один сеанс і постійне візуальне відображення часу. На думку авторів, дизайн платформ має підтримувати відчуття часу та усвідомлений контроль користувачів, а не бути зосередженим лише на максимізації залучення.

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