У 10 із 12 продуктів частини, які викидають, містили більше клітковини — News-Medical

Дослідники King's College London у Великій Британії проаналізували 12 поширених видів свіжих овочів і фруктів та встановили: у 10 випадках частини рослин, які зазвичай викидають, містили більше харчових волокон, ніж частини, які зазвичай споживають. Йдеться, зокрема, про шкірку, насіння, серцевини та стебла, повідомляє News-Medical.

Дослідження опублікували в рецензованому журналі International Journal of Food Sciences and Nutrition. Автори зазначили, що компоненти, які зазвичай не використовують у їжу, становили від 25% до 48% загальної маси досліджених продуктів.

Результати лабораторного аналізу

Науковці порівняли вміст загальної кількості харчових волокон у звичних їстівних частинах продуктів і компонентах, які часто потрапляють у відходи. Серед досліджених продуктів були гарбуз батернат, солодкий перець, броколі, ківі, ананас і кавун.

У кірці кавуна виявили 2,10 г клітковини на 100 г. У шкірці та насінні гарбуза батернат — 9,25 г на 100 г. Шкірка й серцевина ананаса містили на 453,7% більше клітковини, ніж його м'якоть. Водночас стебла броколі мали на 28,4% менше клітковини, ніж суцвіття, які зазвичай їдять.

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Сприйняття незвичних частин продуктів

Дослідники також розробили меню за підходом «від кореня до верхівки». Перед його запуском концепцію перевірили у фокус-групі з 40 працівників і студентів університету.

Учасники назвали серед бар'єрів психологічний дискомфорт через споживання таких частин рослин, побоювання щодо їхнього перетравлення та нестачу поживної інформації в інтернеті, зокрема в соціальних мережах. За словами авторів, поживні властивості, насамперед вміст клітковини, були для учасників сильнішим мотивом змінювати харчові звички, ніж екологічні міркування.

Науковці наголосили, що дослідження охопило лише 12 видів продуктів, а всі зразки аналізували сирими. Тому способи приготування можуть впливати на вміст і перетравлення харчових волокон.

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