У 2023 році на кір захворіли майже 16 млн дітей віком до п’яти років — Nature

У світі у 2023 році на кір захворіли майже 16 мільйонів дітей віком до п’яти років, а 118 тисяч із них померли. Такі оцінки містить глобальне дослідження інфекцій, смертей і рівнів вакцинації проти кору, про яке повідомляє Nature.

Зростання захворюваності з 2020 року

За даними дослідження, кількість випадків кору серед дітей у світі зростає з 2020 року. Це змінило багаторічну тенденцію до зниження захворюваності на кір.

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Nature зазначає, що охоплення вакцинацією знизилося після того, як пандемія COVID-19 порушила роботу програм громадського здоров’я та їхнє фінансування.

Нерівний доступ до щеплень

Діти в Південній Азії та країнах Африки на південь від Сахари рідше отримують дві дози вакцини проти кору, ніж діти в інших регіонах світу. Дослідження охоплює дані про випадки кору, смертність і рівні вакцинації.

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