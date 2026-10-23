У 82% пацієнтів із поширеним раком підшлункової зафіксували відповідь пухлини — STAT News

У Мадриді, Іспанія, комбінація експериментального препарату компанії Tango Therapeutics та Rasonque від Revolution Medicines спричинила відповідь пухлини у 82% пацієнтів із певним типом поширеного раку підшлункової залози. Результати клінічного випробування представили на конгресі ESMO, повідомляє STAT News. Tango Therapeutics повідомила про ці дані у п’ятницю.

Оцінка через дев’ять місяців

Відповіді на лікування виявилися тривалими, зазначає видання. Під час оцінювання через дев’ять місяців 88% учасників залишалися живими без прогресування пухлини.

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Схема без хіміотерапії

Схема лікування поєднує два таргетні препарати та не передбачає хіміотерапії. Хіміотерапію тривалий час вважали стандартним методом лікування цього агресивного виду раку. Нові результати підтримують ідею, що пацієнти з раком підшлункової залози можуть отримувати більше користі від комбінацій таргетних препаратів, ніж від застосування одного препарату.

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