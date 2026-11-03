У 95% випадків лікарі обрали виписки, створені ШІ — News-Medical

Дослідники Stony Brook University порівняли виписні підсумки, підготовлені великою мовною моделлю, з документами, написаними людьми, для 60 госпіталізацій у відділеннях внутрішньої медицини. Як повідомляє News-Medical, лікарі-рецензенти віддали перевагу версіям, створеним штучним інтелектом, у 95% оцінених госпіталізацій.

Дослідження стосувалося тривалих і складних госпіталізацій, що тривали від 7 до 21 дня. Під час таких випадків медикам потрібно узагальнити значний обсяг даних про лікування пацієнта, потребу в ліках і зміни терапії, невирішені медичні питання та подальше амбулаторне спостереження.

Оцінка виписних підсумків

Підхід із великою мовною моделлю розробляли за участю клініцистів, зважаючи на інформацію, потрібну лікарям після виписки пацієнта. Система впорядковувала електронні медичні записи й інші дані та формувала основу виписного підсумку за кілька хвилин.

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Виписки оцінювали госпіталісти та лікарі первинної ланки. Підсумки, згенеровані моделлю, отримали вищі оцінки за загальною якістю, читабельністю, точністю та повнотою. Рецензенти також виявили в них менше пропущених клінічних деталей, ніж у текстах, підготовлених людьми.

Лікарська перевірка необхідна

Лікарі первинної ланки визнали ШІ-підсумки простішими для розуміння та пояснення пацієнтам і тим, хто за ними доглядає, а також кориснішими для подальшого нагляду. Водночас помилки виявили в обох типах документів. Автори не зафіксували статистично значущої різниці в оціненій тяжкості або ймовірності шкоди, пов’язаної з цими помилками.

Дослідники наголосили, що перед використанням чернетки, створеної великою мовною моделлю, в медичній документації її мають перевірити та підтвердити лікарі. Наступні етапи роботи передбачають оцінювання точності, безпеки, фактичної економії часу для медиків і відповідності інструменту клінічним процесам. Команда також розглядає пілотне випробування системи у повсякденній клінічній практиці.

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