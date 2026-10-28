У аутичних дітей інакше розвивається розпізнавання облич — ScienceDaily

Нове дослідження показало, що мозкова активність, пов’язана зі сприйняттям облич, у дітей з аутизмом відрізняється від активності нейротипових однолітків. Зокрема, з віком ці сигнали у нейротипових дітей стають більш спеціалізованими для розпізнавання облич, тоді як в аутичних дітей такого самого патерну не зафіксували, повідомляє ScienceDaily.

Аналіз усіх сигналів ЕЕГ

Роботу опублікували в журналі Nature Mental Health. Дослідники під керівництвом Джеймса Макпартланда використали дані Autism Biomarkers Consortium for Clinical Trials. Вони проаналізували записи електроенцефалографії приблизно 400 аутичних дітей; набір даних також охоплював нейротипових учасників різного віку.

Під час експериментів діти розглядали зображення людських облич і звичайних предметів. На відміну від попередніх досліджень, які часто зосереджувалися на обмеженій кількості місць реєстрації сигналів на шкірі голови, автори опрацювали сигнали з усіх 128 електродів ЕЕГ. За допомогою методів машинного навчання вони перевіряли, чи можна за характером мозкової активності визначити, яке зображення розглядала дитина.

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У нейротипових дітей записи ЕЕГ точніше вказували на перегляд облич, ніж у дітей з аутизмом. Крім того, здатність визначати за мозковою активністю, що саме розглядала дитина, поліпшувалася з віком у нейротипових учасників, але не продемонструвала аналогічної вікової динаміки в аутичній групі.

Відмінності можуть виникати раніше

Автори також виявили ознаки того, що відмінності у сприйнятті облич можуть з’являтися ще до сигналу N170. Це зміна електричної активності, яку зазвичай фіксують приблизно через 170 мілісекунд після того, як людина бачить обличчя. Раніші роботи переважно зосереджувалися саме на N170, який у людей з аутизмом може виникати пізніше.

Науковці наголошують, що результати ще не готові для клінічного застосування. Водночас виявлені патерни мозкової активності потенційно можуть допомогти в пошуку біомаркерів аутизму та визначенні дітей, яким може бути корисна індивідуально підібрана підтримка. Дослідники окремо зазначають, що аутизм не завжди пов’язаний із труднощами, які потребують втручання.

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