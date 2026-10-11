У Бангладеш кількість смертей від денге зросла до 303 — Anadolu Agency

У Бангладеш від початку 2026 року зафіксували 303 смерті, пов’язані з денге. За останню добу в країні повідомили ще про чотири летальні випадки та майже 2,2 тисячі нових госпіталізацій, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Генеральний директорат служб охорони здоров’я Бангладеш.

Загальна кількість зареєстрованих випадків денге сягнула 99 275. Із госпіталізованих пацієнтів 92 803 вже виписали після одужання.

Зростання смертності у вересні та жовтні

У жовтні в країні вже зареєстрували 58 смертей, пов’язаних із денге, тоді як у вересні таких випадків було 148. Зазвичай сезон денге в Бангладеш триває з червня до вересня, однак цього року кількість заражень і смертей суттєво перевищила показники відповідного періоду 2025 року.

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Торік на цей час органи охорони здоров’я зафіксували 225 смертей і 53 606 випадків денге. Найбільшу річну кількість смертей від цієї інфекції в Бангладеш до цього реєстрували у 2022 році — 281.

Спалах кору

Окремо органи охорони здоров’я повідомили ще про сім смертей серед людей із симптомами, схожими на кір, та понад 1,2 тисячі нових інфекцій. Від середини березня кількість смертей, пов’язаних із коровими інфекціями, зросла до 1 162. Із них 104 випадки підтверджені як смерті від кору.

Кількість людей із симптомами кору становить 205 028, а підтверджених випадків — 22 421. У відповідь на спалах Міністерство охорони здоров’я Бангладеш імунізувало близько 20 мільйонів дітей, окрім проведення планової вакцинації та кампанії з надолуження щеплень, яку розпочали наприкінці вересня.

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